Tutto regolare ovviamente, i firmatari dei decreti di affidamento si sono blindati dietro alla circostanza che il Regolamento di Organizzazione della SUA, che all’art 17 prevede una deroga all’obbligo di ricorso alla Autorità Regionale nel caso in cui il valore degli affidamenti, per contratti di servizi e forniture, IVA ed oneri per la sicurezza compresi, sia inferiore a € 20.000,00

Ci risiamo, un nuovo affidamento diretto nell’ambito della comunicazione. Questa volta a firmare è il stato il Dipartimento n.8 Agricoltura e risorse agroalimentari, con decreti firmati dal dirigente di settore Giacomo Giovinazzo e dal dirigente di servizio Giorgio Piraino. L’oggetto era l’organizzazione della manifestazione “Rosso di Calabria”. Iniziativa tra l’altro ben riuscita per promuovere i vini della Calabria e organizzata presso la cittadella regionale lo scorso 18 Dicembre. Il decreto del dirigente del settore è il n. 1568 del 15 dicembre e ha per oggetto appunto : Realizzazione del servizio di allestimento e comunicazione relativo all’evento promozionale “Rosso Calabria”, Cittadella Regionale (18 dicembre 2015) – CIG: Z38179476C. Affidamento servizio. Importo dell’affidamento € 19.269,90 (diciannovemiladuecentosessantanove/90) iva 22% inclusa. Tutto regolare ovviamente, i firmatari dei decreti di affidamento si sono blindati dietro alla circostanza che il Regolamento di Organizzazione della SUA che all’art 17 prevede una deroga all’obbligo di ricorso alla Autorità Regionale nel caso in cui il valore degli affidamenti, per contratti di servizi e forniture, IVA ed oneri per la sicurezza compresi, sia inferiore a € 20.000,00. Dunque stiamo in linea con le normative. A noi però preme riproporre il problema, non perché siamo pregiudizialmente contro agli affidamenti diretti, ma perché, proprio per la ampia discrezionalità del metodo imporrebbe un ampia divulgazione del ricorso a questo tipo di affidamenti e nello stesso tempo, il dovere morale, l’obbligo etico e inderogabile alla trasparenza e alla rotazione delle aziende. Purtroppo nel passato come nel presente assistiamo all’opposto di tutto ciò. Per conoscere le condizioni di questo affidamento abbiamo dovuto leggere il BURC del 30 dicembre ’15. Curiosa circostanza, considerato che l’iniziativa comunque si era già svolta il 18 dicembre. E allora non ci rimane che affermare: ci risiamo, dopo aver sollevato il caso di Union Camere, e dopo l’affidamento di un milione per expo 2015 senza gara, ecco il proseguo 20 mila per il Rosso di Calabria. “Non c’è due senza tre recita un vecchio detto…”.