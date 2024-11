L'ex sindaco di Cosenza svolgerà l'incarico di segretario particolare della governatrice. Prende il posto di Calabrese, scelto come nuovo responsabile amministrativo. Orsomarso nomina Rapani

Eva Catizone fa ufficialmente parte dello staff di Jole Santelli. L'ex sindaco di Cosenza, lo scorso 29 aprile, è stata nominata “segretario particolare” della struttura speciale della presidente della giunta.

Catizone, dopo un passato di militanza a sinistra (fu l'ex ministro Giacomo Mancini a supportarne la candidatura a Palazzo dei Bruzi), negli ultimi anni si è progressivamente avvicinata alle posizioni del centrodestra e, in particolare, a quelle dell'attuale sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, che nel 2016 l'ha nominata nel suo entourage affidandole la delega alle Politiche culturali e all'Identità urbana.

La prima (e finora unica) donna a vestire la fascia tricolore nella città bruzia ha poi deciso di seguire l'ormai ex vicesindaca Santelli nella sua nuova avventura alla Cittadella regionale.

Il cambio in corsa

Catizone, per i prossimi cinque anni, ricoprirà dunque l'incarico che è stato, per pochi mesi, dell'ex dirigente Cultura del Comune di Cosenza Giampaolo Calabrese.

Quest'ultimo, infatti, come riporta il decreto 33 (anche questo del 29 aprile), è stato a sua volta nominato “responsabile amministrativo” della struttura della presidente della Regione, dopo la revoca del precedente incarico.

Nominato anche Rapani

Vanno quindi lentamente a comporsi tutte le strutture speciali della nuova giunta regionale. Anche l'assessore al Lavoro, Fausto Orsomarso, ha chiesto e ottenuto altre due nomine.

Nel suo staff ci sarà l'ex segretario regionale di Fratelli d'Italia, nonché candidato non eletto alle ultime Regionali, Ernesto Rapani, che svolgerà il ruolo di segretario particolare al 50%.

L'altro 50% è stato invece affidato a Maria Villani, nel settembre 2019 nominata responsabile del dipartimento provinciale Elettorale di Catanzaro.

bellantoni@lactv.it