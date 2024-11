Stamattina l'incontro in Cittadella per fare il punto sull'attività politico-amministrativa di questi primi due anni di governo e programmare le attività future

«Proseguire nella direzione già tracciata in questa prima trascorsa parte della legislatura». Questo l’imperativo del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, riunitosi questa mattina alla Cittadella regionale - con gli assessori Giovanni Calabrese, Filippo Pietropaolo, e i consiglieri Giuseppe Neri, Luciana De Francesco, Sabrina Mannarino e Antonio Montuoro -, per fare il punto sull’attività politico amministrativa di questi primi due anni di Governo regionale e programmare a medio e lungo termine le attività future.

«Fratelli d’Italia – è scritto in una breve nota - potrà garantire un contributo importante grazie alla valenza della proposta politica e per la qualità della classe dirigente».

Insomma i meloniani si sentono più maturi che mai, forti anche della stagione congressuale, non ancora conclusasi, che ha rappresentato l’occasione di confronto e di proposte rispetto alle problematiche del territorio e dei cittadini calabresi, raccogliendo le istanze delle comunità locali da concretizzare attraverso le attività politico-amministrative del gruppo in Consiglio regionale e all’interno della Giunta. Una sinergia su cui FdI punta forte: «È nostra volontà assicurare il massimo impegno affinché siano portati a soluzione gli annosi problemi che affliggono la nostra comunità, anche attraverso una più incisiva e determinata attività di relazione con le altre forze politiche della coalizione. In altre parole – conclude la nota - mettiamo a disposizione della nostra gente i nostri rapporti istituzionali, il progetto politico di Fratelli d’Italia nella certezza che il futuro della Calabria passi anche attraverso la valorizzazione delle migliori risorse politiche e professionali che anche FdI è in grado di esprimere».