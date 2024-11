Di reggenti ne sono rimaste soltanto due, per il resto la squadra dei dirigenti generali della Regione Calabria è ora al completo.

Ieri la Giunta guidata da Roberto Occhiuto ha nominato i responsabili di altri quattro dipartimenti e di due strutture complesse.

Al Lavoro e all’Agricoltura restano, rispettivamente, Roberto Cosentino e Giacomo Giovinazzo, già indicati come reggenti lo scorso 16 dicembre. Salvatore Siviglia guiderà l’Ambiente. La novità più grossa riguarda l’esterno Paolo Praticò, in passato alla guida della Programmazione europea, che siederà al vertice dello Sviluppo economico al posto di Fortunato Varone. Quest’ultimo diventa dg reggente dell’Audit, la struttura complessa di supporto alla presidenza. Roberta Porcelli subentra, anche lei in via temporanea, a Claudio Moroni – a cui restano i Lavori pubblici – al vertice della Stazione unica appaltante.

Il piccolo giallo

Il Turismo e l’Istruzione rimangono così i soli a rimanere senza dirigenti titolari. Maria Antonella Cauteruccio e Maria Francesca Gatto restano dunque in carica ma solo in qualità di reggenti. La loro mancata “promozione” sta alimentando un piccolo giallo alla Cittadella. Non si conoscono infatti i motivi per i quali Occhiuto non abbia voluto chiudere definitivamente la pratica delle nomine apicali lasciando in una situazione di incertezza organizzativa solo questi due dipartimenti.

Le altre nomine

Dipartimenti a parte, a Germaneto si registrano altri movimenti. A Menotti Lucchetta è stata conferita la direzione ad interim del settore Promozione imprenditoria, mentre a Valeria Adriana Scopelliti la reggenza della Competitività delle imprese.

La dg del Segretariato regionale, Eugenia Montilla, ha invece affidato a Paola Rizzo l’incarico di reggenza del settore Ufficio legislativo.

E in Consiglio

Novità anche in Consiglio regionale, dove il presidente Filippo Mancuso ha proceduto con altre nomine, diventate di sua competenza dopo l’attivazione dei cosiddetti poteri sostitutivi. Mancuso ha designato Francesco Diano e Francesco Morano quali componenti del cda del Consorzio del bergamotto.

Scelti anche i membri del Comitato per le servitù militari: Anna Dardano, Giovanni Musolino, Giuseppe Folino, Michele Marcianò, Marcello Gatto, Giuseppe Arfuso e Giovanni Marzullo.