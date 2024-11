Il segretario della Cisal valuta positivamente l'esordio del presidente della Regione Mario Oliverio

"È stato un inizio di legislatura nel corso del quale il presidente della Regione Mario Oliverio ha dovuto fare i conti con difficoltà programmabili, ma che ha saputo superare di slancio". È quanto ha ribadito stamani il segretario nazionale della Cisal Franco Cavallaro ospite della trasmissione "30 minuti" su LaC. Il sindacalista, che si è soffermato anche sui lavori per il licenziamento del Documento di economia e finanza, ha risposto a domande inerenti il ruolo della Regione in tema di lavoro, ha evidenziato come snellire la burocrazia sia un passaggio ineludibile per dare vigore all'attività politico-amministrativa, ha sottolineato l'importanza della modifica normativa che possa permettere al governatore Oliverio di assumere le vesti d commissario alla Sanità ed ha espresso l'auspicio che martedì il presidente possa arrivare in Consiglio con la sua squadra di governo pronta.

L'intervista integrale sarà trasmessa questa sera alle 19.30 e lunedì alle 10.