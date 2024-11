Il consigliere regionale Giuseppe Mangialavori commenta la decisione della Regione di ricorrere al Tar contro il decreto 30: ‘In una situazione in cui i protagonistinon sanno più cosa inventarsi per galleggiare ancora, l’unico stratagemma è ‘fare ammuina’

“Sulla sanità siamo al gioco delle parti con un solo perdente: i calabresi. Il ricorso ‘per finta’ dell’Avvocatura regionale, contro il ricorso dei comuni avverso il decreto Scura, fa venire in mente il napoletano ‘fare ammuina’ che si rinviene in un editto di Franceschiello”.



E’ quanto sostiene il consigliere regionale della Cdl Giuseppe Mangialavori, che aggiunge: “In una situazione in cui i protagonisti, dopo un anno e mezzo, non sanno più cosa inventarsi per galleggiare ancora, l’unico stratagemma è ‘fare ammuina’.



Non c’è da scomodare, per capire l’inghippo del ‘ricorso per finta’, giurisperiti o politologi. Il presidente Oliverio e il commissario Scura è come se dicessero: ‘tutti chilli che stanno a prora, vann’ a poppa e chill che stann’ a poppa vann’ a prora; chilli che stann’ a dritta vann’ a sinistra e chilli che stanno a sinistra vann’ a dritta; tutti chilli che stanno abbascio vann’ coppa e chili che stanno ‘ncoppa vann’ abbascio; chi nun tiene nient’a ffa, s’aremeni a ’cca e a ‘lla’.



A questo punto - conclude il consigliere regionale d’opposizione - è stata ridotta la sanità in Calabria”.