Dopo il pezzo di lacnews24.it, si scatena la rete. È evidente che un clima del genere alla vigilia delle elezioni per il PD diventa insostenibile. Il pressing su Mario Oliverio dunque si fa sempre più stringente tanto che potrebbe indurre il Presidente della Regione a mettere mano alla giunta da un momento all’altro

Sono una marea le reazioni dei social al pezzo che annuncia un possibile rimpasto della Giunta Regionale e la relativa rimozione di alcuni assessori tra i quali Antonella Rizzo in transito verso l’assemblea Nazionale di LeU, il partito di Grasso. A queste si aggiunga la presa di posizione di diversi dirigenti locali e amministratori, i quali ci hanno scritto per segnalare che dopo il selfie dell’assessora all’ambiente e del suo capo Gabinetto Pino Greco all’assemblea nazionale di Liberi e Uguali, Oliverio deve compiere un gesto, “un sussulto di dignità” lo hanno definito alcuni. Non sono mancate anche alcune significative prese di posizione tra le quali quella di Giovanni Russo, capogruppo PD al comune di Vibo e del suo collega consigliere comunale e provinciale Giuseppe Cutrulla’.



Giovanni Russo va giù duro, “non è accettabile che gente come la Rizzo miracolata da tre anni decidano di schierarsi in un partito che certo non può considerarsi alleato del PD in Calabria, quando sui territori ci sono persone che si spendono quotidianamente e vengono ignorate da questi “signori”.Basta!!” A dargli manforte alcune prese di posizione su Facebook.

Francesco Amoruso, ex direttore generale della Regione rincara la dose, “la signora Rizzo malgrado la stimi come donna, è stata di gran lungo la più insignificante assessore della storia della nostra regione. Presidente fai in fretta”. Sempre con un post sui social prende posizione la dirigente del PD, Alessia Bausone, avvocata impegnata sul fronte dei diritti civili, la quale ricorre all’ironia ma non per questo meno dura, “Incredibile scoperta, ritrovato uno dei reperti archeologici di Antika Kroton, l'assessora regionale all'ambiente di Mario Oliverio, Antonella Rizzo. Non si avevano notizie di lei dall'insediamento della giunta dei tecnici nel luglio 2015, l'abbiamo ritrovata all'assemblea romana di Pietro Grasso e Liberi e Uguali”.





Insomma una serie di posizioni che, in qualche modo, misurano l’umore intorno alla qualità della Giunta Tecnica. È evidente che un clima del genere alla vigilia delle elezioni per il PD diventa insostenibile. Il pressing su Mario Oliverio dunque si fa sempre più stringente. Un pressing tale che fa ipotizzare secondo indiscrezioni da ambienti vicini al Governatore della Regione, che potrebbe indurre Oliverio, a prendere decisioni da un momento all’altro.



Pa.Mo.