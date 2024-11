Anna Maria Stanganelli, originaria di Cinquefrondi, è il nuovo Garante della salute della Regione. È stata eletta dal Consiglio regionale con 17 preferenze dopo una votazione per appello nominale. I presenti ed i votanti sono stati 22. Un voto è andato ad Afflitto, non presente nell'elenco definitivo dei candidati. 4 le schede bianche.

Si è resa necessaria la quarta votazione, dopo che le prime tre non avevano raggiunto la maggioranza dei due terzi a favore di un candidato, per eleggere il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Eletto Luca Muglia, di Cosenza. Tra i 22 consiglieri presenti e votanti il Muglia ha riportato 19 voti, due schede riportavano il nome Cirillo, non presente nell'elenco definitivo dei candidati. Una scheda bianca scrutinata.

Altre quattro votazioni sono state necessarie anche per la nomina del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione. Il maggior numero di preferenze, quando ormai era necessaria solo la maggioranza semplice, è andato ad Antonio Marziale, originario di Taurianova, presidente dell'Osservatorio nazionale sui diritti dei minori, che torna così a ricoprire il ruolo già svolto tra gli anni 2015 e il 2019. Per Marziale, su 20 consiglieri presenti e votanti, hanno votato 18 consiglieri. Una scheda bianca ed una nulla.

Il Consiglio che si è chiuso con le tre nomine, in precedenza, aveva approvato le rispettive proposte di legge per l'istituzione del Parco Marino regionale 'Secca di Amendolara' e l'istituzione della Riserva naturale Foce del Fiume Mesima.