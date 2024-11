I consiglieri Regionali di Fratelli d'Italia, Fausto Orsomarso e Alessandro Nicolò esprimono tutta la loro preoccupazione nel constatare il permanere dei tagli significativi di risorse operati dalla Regione Calabria circa lo sviluppo dell'area unica di Corigliano e Rossano. «Nel periodo di programmazione 2014-2020 infatti la Regione è titolare dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (FSIE), nello specifico si tratta quindi di fondi a gestione "indiretta" nel senso che l'interlocutore del destinatario finale (in questo caso il Comune Corigliano-Rossano) è la Regione che definisce programmi e misure di finanziamento».

«Tali risorse finanziano politiche strategiche per la formazione e l’occupazione, per la competitività e l’innovazione del sistema economico-imprenditoriale e per lo sviluppo del sistema agroalimentare del territorio. Ci sentiamo in dovere di ricordare al Presidente delle Regione Calabria, Mario Oliverio che il nuovo Comune di Corigliano-Rossano, con i suoi 78 mila abitanti diventa il terzo per popolazione della Calabria, dopo Reggio e Catanzaro; è necessario quindi valorizzare e riqualificare un territorio che, per la nostra Regione, rappresenta una vera e propria ricchezza.

!banner!

E' altresì doveroso ricordare che in passato la stessa area urbana ha beneficiato di 28 milioni di Euro per lo sviluppo delle infrastrutture, mentre oggi le risorse destinate alla crescita e al potenziamento del nuovo Comune sono poco più della metà. Chiediamo pertanto al presidente della Regione Calabria un tipo di cooperazione in grado di interpretare i reali bisogni dei cittadini e delle comunità locali e di programmare le risorse valorizzando gli asset territoriali».