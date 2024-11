Il workshop politico organizzato a nella sede della Provincia di Cosenza dai Democratici Progressisti ha avuto una duplice funzione: quella di focalizzare l’attenzione sulle nuove tecniche e strategie di comunicazione politica, soprattutto in tempi di social, e di trarre un bilancio dell’esperienza della legislatura regionale ormai arrivata in dirittura d’arrivo. La prima parte dell’appuntamento ha avuto come relatore Francesco Nicodemo, consulente a Palazzo Chigi per Matteo Renzi prima e per Paolo Gentiloni poi. Sul tavolo anche l’impennata di consensi raccolti dalla Lega, attribuita dalle qualità comunicative del leader Matteo Salvini.

Intanto Nicodemo curerà la comunicazione anche per Giuseppe Giudiceandrea, capogruppo dei Democratici Progressisti in consiglio regionale, che ha preannunciato la sua ricandidatura a Palazzo Campanella e che punta alla riconferma ancora al fianco di Oliverio.