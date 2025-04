La Giunta della Regione Calabria, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha nominato Giuseppe Iiritano dirigente generale del Dipartimento all'Agricoltura e allo Sviluppo rurale. Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa.

«Approvato, poi, un atto deliberativo dell'assessore all'Istruzione, Maria Stefania Caracciolo - riporta il comunicato -, con il quale sono state disciplinate le modalità di erogazione delle borse di studio per l'anno 2024 in attuazione del decreto del ministro dell'Istruzione e del Merito con il quale è stato ripartito tra le Regioni il 'Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio'».