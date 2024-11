Entrerà Gianluca Gallo in Consiglio regionale, questa la sentenza della Corte d’Appello: “Presenterò ricorso in Cassazione”

“Questa è la burocrazia. È assurdo come un cavillo burocratico possa tradire il parere popolare. Per chi non lo sapesse, mi era stata intentata una causa. Il motivo? Burocratico. Oggi l'esito. La democrazia ha perso. Io però non mi arrendo”. È quanto dichiarato da Giuseppe Graziano in merito alla sentenza della Corte d’Appello con la quale viene confermato il giudizio di primo grado favorevole a Gianluca Gallo che entrerà a far parte del Consiglio regionale.



“Innanzitutto presenterò ricorso in Cassazione e poi continuero' dritto lungo la mia strada. Non basterà questo a farmi perdere di vista gli obbiettivi. Rendero' concreto ciò che avete espresso attraverso consultazione popolare: raggiungeremo tutte le nostre mete, ad iniziare dalla città unica Corigliano-Rossano e ci prepareremo insieme verso importanti traguardi, anche nazionali. Siamo in tanti, 10.000 voti non si cancellano,continuerò sempre ad essere il vostro portavoce”.