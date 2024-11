Otto i punti all’ordine del giorno per la seduta prevista il 26 ottobre

Il Consiglio regionale è stato convocato dal presidente Nicola Irto per giovedì prossimo, 26 ottobre, con inizio alle ore 10,30. Otto i punti all’ordine del giorno della seduta che s’aprirà con la proposta di provvedimento amministrativo n.188/10^ di iniziativa della Giunta regionale sulla presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C(2017) 3559 final del 19 maggio 2017 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria.

!banner!

I punti all’ordine del giorno

Successivamente, all’esame dell’Aula, il rendiconto dell’esercizio 2016 dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC) e di quello, sempre relativo allo stesso anno, dell'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA); ed ancora il rendiconto dell’esercizio 2014 e riaccertamento straordinario dei residui dell'Azienda Calabria Verde. L’Aula proseguirà i lavori con la proposta di legge n.276/10^ di iniziativa del consigliere Graziano sul riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio. Ultimo punto, le nomine di competenza del Consiglio regionale.