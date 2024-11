«L'emergenza in atto, già drammatica sotto gli aspetti sanitari, si avvia a diventarlo anche dal punto di vista economico e sociale. Non è tempo di distinguo, prevalenza di appartenenze o interessi di parte, polemiche e critiche fine a se stesse. Questo è il tempo delle decisioni meditate e condivise da rendere operative in maniera efficace, efficiente e tempestiva».

È il monito degli imprenditori calabresi espresso dal presidente di Unindustria Calabria, Natale Mazzuca.

In campo le energie migliori

«Alla Calabria – ha proseguito il presidente Mazzuca – serve poter mettere in campo le energie migliori, ognuno per la sua parte, le proprie competenze e ciò che rappresenta. Serve con immediatezza una giunta di alto profilo – ha sottolineato il presidente di Unindustria Calabria – in grado di operare in maniera incisiva, adottando da subito una serie di interventi tendenti a fronteggiare con efficacia l'emergenza sanitaria e le criticità economiche, attenuandone gli inevitabili contraccolpi negativi sulle imprese, sull'occupazione e sui cittadini. Ogni giorno di ritardo rappresenta una colpevole miopia rispetto alla gravità della situazione e un agire, di fatto, contrario alle esigenze ed agli interessi della collettività».

«Parafrasando Papa Bergoglio – ha detto ancora Natale Mazzuca – non è tempo dei Don Abbondio. Ai cittadini è chiesto di attenersi alle prescrizioni ed alle regole fissate, agli imprenditori di fare la propria parte secondo le intese con il governo e le organizzazioni sindacali, alla politica è chiesto di essere responsabili, operativi e concreti nel pieno rispetto del mandato ricevuto dai cittadini».

La task force chiesta a Santelli

«Nei giorni scorsi – ha detto ancora il presidente degli industriali calabresi – con le organizzazioni sindacali e le principali associazioni di categoria regionali, abbiamo chiesto alla presidente Santelli l'istituzione di una task force per l'economia cui sottoporre una serie di proposte da rendere operative nell'immediato, aggiuntive rispetto ai provvedimenti assunti dal governo.Per quanto ci riguarda – ha concluso Mazzuca – provvederemo in ogni caso a inoltrare le stesse per ogni utile valutazione, anche in sede di consiglio regionale di prossimo insediamento, nella consapevolezza che il fattore tempo gioca a favore di chi lo sa utilizzare cogliendo l'essenza dei problemi e tentando di trasformare i fattori di rischio in opportunità».