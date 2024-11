Il vice presidente della prima commissione “Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale” ritiene illegittima la convocazione della commissione

L’onorevole Magno in una sua nota, precisa «Pur prendendo atto del parere espresso dal dottore Priolo sul rinnovo delle commissioni consiliari e per come già verificatosi nelle riunioni di altre commissioni, reputo opportuno richiamare l’osservanza dell’articolo 29 comma 7 e dell’articolo 30 comma 5 del regolamento interno del consiglio regionale che così recitano: “Le commissioni permanenti sono rinnovate con il rinnovo dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale (comma 7 articolo 29)…Gli uffici di presidenza delle commissioni consiliari permanenti vengono rinnovati con il rinnovo dell’intera commissione (comma 5 articolo 30)“».

Il caso di illegittimità

Mario Magno, continua inoltre «Pertanto ritengo illegittima la convocazione della commissione non essendo ancora pervenute le designazioni dei componenti e non essendo neanche stato espresso al primo punto all’ordine del giorno il rinnovo dell’ufficio di presidenza. Di conseguenza non essendoci nemmeno una prassi unanime e consolidata che consente alle commissioni di poter operare prima dei predetti rinnovi, ritengo che tutti gli atti prodotti possano essere soggetti a nullità».

Infine egli stesso sottolinea «l’ulteriore difficoltà politica dei gruppi di maggioranza, Pd e Ap, che per come avvenuto per il rinnovo dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale incontrano complessità di ordine politico e di collocazione dei singoli consiglieri nei posti di potere istituzionale, continuando a mantenere un comportamento di non rispetto delle regole e confermando le divisioni già a suo tempo verificatesi».