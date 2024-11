Il consigliere regionale Giuseppe Mangialavori ha rinunciato all’incarico di capogruppo per ricoprire quello di coordinatore di forza Italia per la provincia di Vibo Valentia

“Ringrazio i miei colleghi consiglieri e di partito, Giuseppe Graziano e Francesco Cannizzaro per avermi proposto quale capogruppo della Casa delle libertà in seno al Consiglio regionale”. Lo rende noto il consigliere regionale Giuseppe Mangialavori che dichiara: “La loro fiducia è motivo di orgoglio e comprova un’unità d’intenti tesa ad un’azione politico-amministrativa innovativa e coerente. Non ho potuto aderire a tale proposta – puntualizza il consigliere – poichè il ruolo di capogruppo avrebbe richiesto la guida della politica regionale con un dispendio di tempo ed energie totalizzanti, che non avrei potuto garantire. E ciò in quanto il partito ha voluto gratificarmi assegnandomi il ruolo di coordinatore di Forza Italia per la provincia di Vibo Valentia; un’attività che mi lusinga e che chiede dedizione, energia e senso di responsabilità. La mia azione politica, pertanto – continua Mangialavori – sarà incentrata sulle funzioni di consigliere regionale e di coordinatore provinciale di Forza Italia. Due incarichi comunque interconnessi. Il ruolo di consigliere regionale m’impone di affrontare le più urgenti problematiche calabresi, cui offrirò il mio contributo di idee ed azioni, e sarà onorato senza riserve, con entusiasmo ed assoluto rigore. Questo, però, non esclude, anzi, incentiva l’impegno assunto di coordinamento, radicamento e crescita di Forza Italia nel Vibonese. Il dialogo permanente con l’elettorato, la creazione di momenti dialettici rappresentano – sottolinea l’esponente di Fi – passaggi inderogabili per comprendere istanze, bisogni e necessità delle realtà di riferimento e la loro costante evoluzione. L’elaborazione critica di strategie di contrasto alla marginalità economica e culturale della Calabria, un logico corollario che sarà perseverato nella mia duplice veste di consigliere regionale e di coordinatore vibonese di Forza Italia. Tutto questo – conclude Mangialavori – nell’interesse dei calabresi e dei valori del mio partito”.