Così il consigliere regionale del vibonese Giuseppe Mangialavori replica a Claudio Parente, che ha presentato un ricorso al Tar contro il consigliere della sua stessa coalizione

"Sono tranquillo e sereno. Aspetto che mi arrivi la documentazione, la valuterò e nel caso mi difenderò nelle sedi opportune". Così il consigliere regionale Giuseppe Mangialavori replica a Claudio Parente, ex consigliere regionale e candidato alle ultime elezioni, che nei giorni scorsi ha presentato un ricorso al Tar contro l'elezione, avvenuta nella stessa lista, di Giuseppe Mangialavori. Secondo Parente, Mangialavori non potrebbe fare il consigliere regionale in quanto medico e proprietario di alcune cliniche accreditate e convenzionate con la Regione Calabria. Pronta la replica del neo consigliere regionale del vibonese che si dice sereno.

"Non ritengo che ci sia incompatibilità, ma Perente faccia ciò che ritiene opportuno. Quando avrò contezza dei contenuti del ricorso, lo valuterò insieme ai miei legali". E poi aggiunge "Sia chiaro comunque che io non ricopro alcuna carica societaria. La mia posizione è limpida e trasparente. Se poi - conclude Giuseppe Mangialavori - lavorare vuol dire essere incompatibile, allora vuol dire che la politica è fatta solo per chi non fa nulla nella vita".