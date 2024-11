Il consigliere regionale eletto all’unanimità dall’organismo consiliare presieduto da Franco Sergio: “Profonderò il massimo impegno e senso di responsabilità per onorare al meglio il nuovo incarico”

Il consigliere regionale Mario Magno (gruppo Misto) è il nuovo vice presidente della prima commissione consiliare "Affari Istituzionali, Affari generali e normativa elettorale". L'organismo consiliare, presieduto da Franco Sergio, ha aperto la seduta odierna con l'elezione all'unanimità di Magno.



"Ringrazio il presidente Sergio e i componenti la Commissione per la fiducia accordatemi- ha detto il neo vicepresidente - e profonderò il massimo impegno e senso di responsabilità per onorare al meglio il nuovo incarico. Questa Commissione, della quale mi onoro di essere vicepresidente, riveste un ruolo strategico nella vita del Consiglio regionale per le questioni che la coinvolgono che sono anche di impatto sociale e culturale nella direzione di quel bene comune, che poi è la 'mission' di ogni consigliere regionale. Con questo spirito, abbracceremo- conclude Magno - le tante sfide che il territorio calabrese ci mette di fronte".