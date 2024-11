Si tratta di Giuseppe Rotta (presidente), Massimiliano Cileone e Frank Mario Santacroce (componenti)

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, ha firmato i decreti di nomina relativi ai professionisti selezionati, mediante sorteggio pubblico, per ricoprire incarichi di controllo, garanzia e vigilanza di competenza di Palazzo Campanella. Contestualmente, su indicazioni pervenute alla Presidenza dai gruppi consiliari di maggioranza e minoranza (rispettivamente con le note 22761/2016 e 22576/2016), si è proceduto con la nomina dei membri del Comitato regionale per le Comunicazioni. Si tratta di Giuseppe Rotta (presidente), Massimiliano Cileone e Frank Mario Santacroce (componenti).

A designare i componenti del Corecom, si legge nel decreto presidenziale di nomina, sono stati per la maggioranza i capigruppo Giuseppe Giudiceandrea (Democratici Progressisti), Orlandino Greco (Oliverio Presidente), Giovanni Nucera (La Sinistra), Sebastiano Romeo (Partito Democratico) e, per la minoranza, Giovanni Arruzzolo (Nuovo Centro Destra), Francesco Cannizzaro (Casa delle libertà), Alessandro Nicolò (Forza Italia) e Domenico Tallini (delegato per il Gruppo Misto).



"Il nuovo Corecom – commenta il presidente Nicola Irto – esprime, nel rispetto della legge, le garanzie di imparzialità, pluralismo e tutela delle minoranze indispensabili per le delicate funzioni di questo organismo. Rivolgo al presidente e ai componenti i miei auguri di buon lavoro".