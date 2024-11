Sono stati nominati i dirigenti reggenti dei dipartimenti. La scelta è ricaduta tra gli interni in attesa di predisporre l’avviso pubblico per reclutare i nuovi manager

La Giunta regionale della Calabria, sotto la presidenza di Mario Oliverio, ha nominato i dirigenti “reggenti” dei vari dipartimenti. Le nomine sono passate da quattordici a dieci e sono nomine a tempo, in attesa del bando di reclutamento dei nuovi manager. Sono stati nominati anche i Dirigenti dell'Avvocatura, dell'Audit e della Stazione unica appaltante.



“I reggenti – evidenzia una nota - sono stati nominati alla direzione dei Dipartimenti per il tempo strettamente necessaio all'espletamento dell'avviso pubblico attraverso il quale si procederà alla selezione ed alla nomina dei Direttori generali che avranno il compito di dirigere i Dipartimenti per il futuro. La Giunta, nella stessa delibera di nomina, infatti, proprio per voler sottolineare il carattere di temporaneità che riveste la nomina dei reggenti, ha dato incarico al dirigente, cui è stata affidata la reggenza del Dipartimento “Personale”, di procedere alla pubblicazione dell'avviso per le procedure di selezione dei direttori generali. Il criterio adottato per la nomina dei reggenti è stato quello di utilizzare dirigenti di ruolo interni alla Regione. Proprio per sottolineare il carattere temporaneo e transitorio degli incarichi – prosegue - sono stati utilizzati dirigenti già incaricati della reggenza e/o impegnati in tali funzioni o vicari”.

I Dipartimenti e i rispettivi dirigenti:



“Presidenza”: Giuseppe Bianco

“Organizzazione, Risorse umane e Controlli”: Luigi Bulotta

“Bilancio”: Filippo De Cello

“Programmazione Nazionale e comunitaria”: Fortunato Varone

“Infrastrutture e Lavori Pubblici”: Domenico Pallaria

“Sviluppo economico, Lavoro e politiche sociali”: Antonio De Marco

“Risorse agricole e forestali”: Carmelo Salvino

“Tutela della salute”: Bruno Zito

“Turismo, Beni culturali, Cultura ed Istruzione”: Pasquale Anastasi

“Urbanistica, Ambiente”: Domenico Pallaria

Alla Struttura “Avvocatura”: Benito Spanti

Autorità di Audit: Carmelo Barbaro

Stazione Unica Appaltante: Mario Donato