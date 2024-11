La Giunta ha nominato nuovo commissario la dirigente Rosaria Guzzo, con il preciso mandato di assumere il provvedimento di costituzione del Consorzio regionale per le attività produttive entro e non oltre il 30 giugno

La Giunta regionale riunita, sotto la presidenza del Presidente Mario Oliverio, ha ascoltato l'informativa data dal Presidente e dall'Assessore allo "Sviluppo economico" Carmen Barbalace sulla presa d'atto delle dimissioni presentate dal Commissario straordinario del Corap(Consorzio regionale per le attività produttive) Giulio Oliverio. La Giunta, sulla base di quanto emerso, al fine di garantire gli adempimenti di legge che prevedono l'istituzione del Corap, ha nominato nuovo commissario la dirigente del Settore "Ragioneria generale"del Dipartimento "Bilancio" Rosaria Guzzo, con il preciso mandato di assumere il provvedimento di costituzione del Corap, entro e non oltre il trenta giugno prossimo e di assumenre i provvedimenti necessari alla costituzione e riassunzione dei contenzionsi pendenti, al fine di tutelare l'interesse pubblico. Pertanto, le dimissioni di Giulio Oliverio, non inficiano, in alcun modo, il necessario processo riformatore per il quale è impegnata questa Giunta regionale. È piuttosto necessario recuperare un ritardo non più sopportabile che, purtroppo, ha caratterizzato la gestione commissariale in questi mesi e che ha gravato sulle risorse umane e sulle attività delle Asi. Nel corso della giornata odierna sono stati convocati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per una informativa sull'intera situazione.