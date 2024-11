Previsti contributi per l'adozione di soluzioni tecnologiche ad alta efficienza per la riduzione dei consumi delle reti di illuminazione pubblica

Il dipartimento "Sviluppo Economico" della Regione comunica che e' stato pubblicato sul Burc il decreto di approvazione dell' avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni" che fissa - informa una nota dell'Ufficio stampa della Giunta - modalità e termini di presentazione delle istanze. "Il decreto - si fa rilevare - apporta modifiche al testo del bando (gia' approvato con precedente D.D. n.3917 del 12.04.2017).

Le domande di ammissione al contributo, da parte dei Comuni calabresi e delle Unioni dei Comuni, per l'adozione di soluzioni tecnologiche ad alta efficienza per la riduzione dei consumi delle reti di illuminazione pubblica, dovranno essere compilate esclusivamente on line (previa registrazione) nella sezione dedicata sul sito Calabria Europa, sottoscritte digitalmente ed inviate, mediante procedura telematica, a partire dalle ore 8,00 del 20 luglio 2017. Il termine di presentazione delle istanze (comprensivo del periodo di sospensione dal 1* al 31 agosto previsto dalla l.r. n. 3/2009) e' fissato: per la Prima Linea di Intervento dalle ore 8 del 20 luglio 2017 alle ore 20 del 16 gennaio 2018; per la seconda linea di intervento dalle ore 8 del 20 luglio 2017 alle ore 20 del 18 settembre 2017.

Al solo fine di consentire all'utenza di conoscere il funzionamento della piattaforma telematica e di provare il caricamento dei dati richiesti in sede di presentazione dell'istanza, la piattaforma - si legge - sara' attiva, in modalita' di prova, da giorno 10 luglio, ore a giorno 18 luglio, ore 20 0. Tutti i dati inseriti a sistema in tale fase, compresi quelli di registrazione, verranno cancellati prima dell'apertura del termine di presentazione delle istanze. Il decreto, oltre a fissare la data di avvio approva, la versione finale dell'avviso che, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 35 milioni di euro, consentira' alle amministrazioni comunali di finanziare interventi che riguardano: il risparmio energetico, l'adeguamento tecnologico, la telegestione e l'automazione, nonche' l'evoluzione tecnologica per l'erogazione di servizi "orientati alle smart cities". (AGI)