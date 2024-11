Arriva a distanza di un mese la proclamazione ufficiale per tutti gli eletti a Palazzo Campanella. Non è escluso che la prima convocazione venga fissata con l'anno nuovo a gennaio. Toccherà al presidente del consiglio uscente, Francesco Talarico, sciogliere gli ultimi dubbi

REGGIO CALABRIA - Potrebbe tenersi poco prima di Capodanno la prima seduta del nuovo Consiglio regionale della Calabria. La seduta potrebbe essere convocata per il 29 o il 30 dicembre, anche se non e' ancora escluso che la prima convocazione venga fissata invece a gennaio e quindi con l'anno nuovo. La convocazione ufficiale sara' firmata dal presidente uscente del Consiglio, Francesco Talarico.

Oggi è arrivata la tanto attesa proclamazione ufficiale dei consiglieri regionali, dopo i problemi nei conteggi delle ultime settimane. Resta da chiarire la posizione della candidata del centrodestra Wanda Ferro, che è rimasta fuori dal Consiglio, ma ha già presentato ricorso per ottenere quel posto. Intanto Oliverio è già a lavoro: il primo atto del nuovo consiglio, per il presidente, dovrà essere la modifica dello statuto in tutti quei punti impugnati dal governo nazionale. Dopo le modifiche, sarà tempo di varare la nuova giunta.

