Entrambi gli incarichi rinnovati dalla Giunta regionale. La proroga valida per sei mesi e fin quando non saranno nominati i direttori

La Giunta regionale ha prorogato Giuseppe Oliva nell'incarico di commissario straordinario dell'azienda Calabria Verde, ente strumentale che si occupa di forestazione. La proroga di Oliva alla guida di Calabria Verde è stata disposta dalla Giunta - si legge nel decreto di conferimento dell'incarico, adottato dal presunte della Giunta Roberto Occhiuto - "per il tempo necessario all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica per la selezione e la nomina del nuovo direttore dell’azienda. La proroga dell’incarico del commissario non potrà essere superiore a sei mesi e il suo mandato avrà comunque termine con la nomina del nuovo direttore di Calabria Verde".

Inoltre, la Giunta regionale ha disposto anche il rinnovo dell’incarico di Felice Iracà quale commissario straordinario di un altro ente strumentale della Regione, l'azienda Calabria Lavoro, incarico conferito a Iracà "per la durata di mesi 6 e, comunque, fino al completo espletamento delle procedure previste dalla legge regionale 5/2001 per la nomina del direttore generale". Sia Oliva sia Iracà sono dirigenti di ruolo della Giunta regionale.