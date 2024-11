Già dal 2015 svolge le funzioni di consulente del presidente della Giunta in qualità di suo delegato per le politiche in tema di sanità e di suo rappresentante nella Conferenza Stato-Regioni

Rinnovato l'incarico a Franco Pacenza quale consulente del presidente della Giunta regionale. Il rinnovo dell'incarico, stabilito fino al 31 dicembre prossimo, salva scadenza anticipata del mandato presidenziale, è stato disposto con decreto firmato dal vicepresidente della Giunta regionale, Francesco Russo. Franco Pacenza, già dall'agosto del 2015, svolge le funzioni di consulente del presidente della Giunta in qualità di suo delegato per le politiche in tema di sanità e di suo rappresentante nella Conferenza Stato-Regioni, in particolare nelle materie sanitarie. Pacenza, 61 anni, in passato è stato dirigente della Cgil e consigliere regionale per tre legislature, ricoprendo anche il ruolo di capogruppo dei Ds dal 2005 al 2007.