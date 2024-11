Il documento ha lo scopo di pianificare gli obiettivi dell’ente. In assenza non si potranno effettuare assunzioni né erogare i premi di produttività ai dipendentid

“Benché approvato con apposita delibera di Giunta regionale il piano della performance 2018/20, ancora dopo tre mesi, langue negli uffici del Segretariato”. È la dura accusa mossa dal sindacato Cisal, costretto nuovamente ad intervenire per denunciare colpevoli ritardi burocratici suscettibili di procurare nocumento alla Regione Calabria. L’atto che ha il compito di assegnare obiettivi strategici e operativi ai dipartimenti regionali con lo scopo di realizzare le finalità precipue dell'ente, non è stato, infatti, ancora pubblicato né notificato. “Lo scorso 31 gennaio – precisa il sindacato – è stata approvata la delibera di Giunta regionale 27 avente ad oggetto "Approvazione piano della performance 2018/2020", a distanza di quasi tre mesi la delibera non è stata ancora pubblicata né notificata ai dipartimenti regionali, circostanza che ne determina il mancato perfezionamento da un lato e una pesante penalizzazione per l’intera amministrazione regionale dall’altro.

Profili di inadempienza?

Ma c’è di più, dietro al colpevole ritardo – accusa la Cisal – si annidano anche profili di inadempienza. Paradossalmente, nella seduta del 31 gennaio si è proceduto a nominare la Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione, che ha il compito di accelerare la pubblicazione e la notifica degli atti deliberati dall’organo politico affinché questi producano più efficaci ed efficienti effetti sull’amministrazione regionale. Nel caso di specie, si tratta dei premi di produttività dei dipendenti regionali e degli stessi dirigenti. La legge Madia specifica, infatti, che: “In caso di mancata adozione del piano della performance è fatto divieto dell’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti. Contestualmente, l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale (e in assenza di questo piano l’amministrazione regionale per quest’anno non potrà formalizzare nuove assunzioni) o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione. Nei casi in cui la mancata adozione del piano della relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell’organo di indirizzo (in questo caso la Giunta), l’erogazione dei trattamenti e delle premialità è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell’organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell’adozione del piano o della relazione sulla performance, l’amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al dipartimento della funzione pubblica”.

Obiettivi strategici

È bene ricordare a questo punto – specifica la Cisal – la norma che configura un’inadempienza nel caso in cui una delibera non venga pubblicata. È il decreto legislativo 33/2013 che all’articolo 3 - “Pubblicità e diritto alla conoscibilità” – afferma: “Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7”. Appare chiaro che il fine del decreto è proprio quello di rendere pubblici tutti i documenti, soprattutto quelli aventi particolare rilevanza, anche all’esterno ed è indubbio che il piano per la performance rappresenta uno strumento strategico finalizzato alla pianificazione e al raggiungimento degli obiettivi dell’ente.

Nessun premio per la produttività

La Responsabile dell’Anticorruzione si sarebbe dovuta, quindi, attivare immediatamente – aggiunge il sindacato – o dovremmo credere che la sua appartenenza al Segretariato, in qualità di dirigente, prefiguri un possibile conflitto d’interesse? Perché non sono stati rispettati questi specifici adempimenti normativi da parte dell’amministrazione regionale? Questi ritardi incideranno inevitabilmente sull’attuazione delle performance 2018/2020 e i dipendenti regionali non si vedranno corrispondere né la produttività né il risultato. Perché si tiene, dunque, in ostaggio questa delibera? Perché dopo averla approvata non è ancora stata né pubblicata né notificata ai dipartimenti regionali?

Interpretazioni contrastanti

Pare che ai piani alti della Cittadella regionale taluni dirigenti ed il Segretario utilizzino volutamente questo ritardo come una sorta di ricatto giustificato dal presunto mancato inserimento, da parte dei settori competenti, degli obiettivi del Patto per la Calabria, documento che stanzia ingenti risorse alle regioni del sud Italia e sottoscritto dall’allora Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Niente di più falso – denuncia la Cisal – dal momento che non solo questi sono stati assegnati ma addirittura estesi a settori che nulla hanno a che vedere con gli obiettivi legati al Patto per la Calabria. Temiamo – è la preoccupazione manifestata dal sindacato – che dall’alto si voglia imporre l’estensione degli obiettivi a tutti i settori afferenti ai diversi dipartimenti benché questo non sia previsto. Il Patto per la Calabria riguarda, infatti, solo quattro dipartimenti (Programmazione, Ambiente, Lavori Pubblici e Presidenza) mentre si continua a sostenere che questi obiettivi operativi non rispondano agli obiettivi del Patto per la Calabria.

Denuncia all'Anac

Siamo convinti – incalza il sindacato – che questi obiettivi operativi siano stati predisposti e condivisi dal responsabile preposto dal Presidente della Regione che ha diretta competenza sul Patto per la Calabria. Perché – si domanda il sindacato – una delibera approvata viene trattenuta dal dipartimento del Segretariato Generale e non viene pubblicata? Quali sono i problemi che si nascondono dietro questa inadempienza? Chi lavora contro chi? Se tutto questo dovesse perdurare quali danni concreti si ripercuoteranno su tutto il personale dipendente? E ancora, per quale ragione non è intervenuta la Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione? Non vorremmo essere costretti a far intervenire il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone. Prima di interpellare direttamente il responsabile dell’Anac, auspichiamo che si faccia al più presto luce sull’intera vicenda”.

