Regione, Romeo (Pd) risponde a Tallini (FI): 'Noi portiamo a casa i risultati, l'opposizione parla del nulla'

"La grave condizione ereditata sul piano statutario ed economico che lo stesso Tallini, in quanto amministratore uscente della gestione scopellitiana, dovrebbe conoscere molto bene – dichiara Romeo – è il dato da cui siamo stati costretti a ripartire dopo l'elezione di Mario Oliverio alla guida della Regione Calabria. In questo quadro di totale devastazione politica, il nuovo consiglio regionale ha già portato a casa numerosi risultati utili per i calabresi". I risultati già ottenuti, secondo Romeo: l'elezione alla prima votazione di Scalzo (ottenuta grazie al sostegno di Ncd), la contrattualizzazione dei precari e lo sblocco degli ammortizzatori sociali, la riduzione dello stipendio dei manager regionali, e infine l'avvio della riforma dello Statuto.



"Chi con serietà vorrà adempiere al mandato di oppositori che migliaia di calabresi hanno loro affidato – conclude Romeo – lo potrà fare proponendo idee alternative a difesa della Calabria. Tutto il resto potrebbe sembrare solo una banale ricerca dello scontro politico".

