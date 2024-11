Il capogruppo democrat del Consiglio comunale di Vibo Valentia si appella al governatore affinché dia spazio solo a chi «ha dimostrato sul campo di meritare il posto in giunta»

«Che aspetta il presidente Oliverio a revocare l'incarico all’assessore Rizzo?».

È quanto dichiara in una nota il capogruppo Pd al Comune di Vibo Valentia, Giovanni Russo, dopo aver appresso della partecipazione dell’assessore regionale all’Ambiente all’assemblea nazionale di Liberi e Uguali.

«Tranne di Viscomi e Russo, che stanno dimostrando sul campo di meritare il posto in giunta regionale, e pochissimi altri, io non ricordo nemmeno i nomi degli altri assessori regionali - ha affermato l’esponente democrat vibonese -. Iniziamo a premiare il merito, a ridare voce alla politica ed ai territori. Basta con il falso civismo, basta con i finti tecnici in giunta regionale. Non è accettabile che persone come la Rizzo, miracolata per ormai tre anni, decidano di schierarsi in un partito che certo non può considerarsi alleato del Pd in Calabria, quando sui territori ci sono persone che si spendono quotidianamente e vengono ignorate da questi “signori”. Basta!»