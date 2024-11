L'organismo ha stabilito la data delle prossime due sedute del Consiglio. La prima è in programma giovedì 28 settembre, la seconda il 2 ottobre

La Conferenza dei presidenti dei Gruppi consiliari si è riunita questa mattina a palazzo Campanella. I lavori sono stati coordinati dal presidente del Consiglio regionale Nicola Irto e hanno visto la partecipazione dei capigruppo Giovanni Arruzzolo (Alternativa popolare), Francesco Cannizzaro (Casa delle Libertà), Giuseppe Giudiceandrea (Democratici e Progressisti), Orlandino Greco (Oliverio Presidente), Alessandro Nicolò (Forza Italia), Giovanni Nucera (La Sinistra), Fausto Orsomarso (Gruppo misto) e Seby Romeo (Partito Democratico). L'organismo ha stabilito la data delle prossime due sedute del Consiglio.

!banner!

La prima è in programma giovedì 28 settembre e sarà dedicata all'esame dei provvedimenti di legge che, nelle more, avranno ottenuto il parere favorevole delle commissioni competenti. La seconda, fissata per lunedì 2 ottobre, sarà riservata a mozioni, interpellanze e interrogazioni. La Conferenza ha infine deciso il calendario del rinnovo delle presidenze delle Commissioni consiliari.