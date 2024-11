Estratti a sorteggio e in diretta streaming un numero di bussolotti pari a tre volte le nomine da compiere per far scorrere eventuali rinunce agli incarichi. Tutti i nomi estratti

Si sono concluse ieri sera, in Consigio regionale, le procedure di sorteggio per la scelta dei componenti effettivi e supplenti negli organi di vigilanza e controllo della Regione. L'estrazione dei prescelti è avvenuta alla presenza del notaio Achille Giannitti.

Dall'urna trasparente, contenente i bussolotti con i nomi degli aspiranti componenti in possesso dei requisiti, sono stati estratti, di volta in volta, un numero di bussolotti pari a tre volte le nomine da compiere e mai in numero inferiore a venti. E questo per far scorrere eventuali rinunce agli incarichi che, eventualmente, saranno affidati al nominativo immediatamente successivo estratto.

Nell'Azienda Calabria Verde, per la nomina di due membri nel Collegio sindacale, di cui uno effettivo ed uno supplente, sono stati estratti Francesco Tropea e Fabio Morelli. Per la nomina di un membro effettivo ed uno supplente nel collegio dei sindaci dell'Arsac, l'Azienda regionale per lo sviluppo dell'Agricoltura, sono stati estratti i nomi di Filomena Fragale e Antonio Costanino. Primo nome estratto come revisore unico dei conti dell'Ente Parco regionale è risultato Francesco Cerchiara. L'ultima estrazione a sorte ha riguardato la nomina di tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro supplente come componenti del Collegio sindacale di Fincalabra Spa. Sono stati estratti i nomi di Dario Pallini, Daniele Fausto Quarna e Gianpaolo Ciardullo.