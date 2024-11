Da diverse settimane alcuni candidati a Sindaco, unitamente ai loro supporters, si esercitano nel denunciare con aggettivi a dir poco squalificanti, l’accordo politico tra noi e il candidato sindaco Mimmo Talarico. Si sprecano, inoltre, gli epiteti nei confronti del gruppo politico che rappresentiamo. Il loro atteggiamento stupisce per incoerenza e disonestà intellettuale. Tuttavia a beneficio di costoro e degli smemorati è utile ricordare che il nostro gruppo politico ha sostenuto il sindaco Manna nelle precedenti elezioni, contribuendo in maniera determinate alla sua elezione. Lo stesso gruppo ha candidato l’avv. Manna a Presidente della Provincia a capo di una coalizione da noi organizzata; la storia ha poi voluto che Manna tradisse il voto popolare e il programma della coalizione utilizzando, per la sua maggioranza, la politica dei due forni a maggioranza variabile.

Il laboratorio civico scrive inoltre che Talarico è un candidato bipolare, ma la coalizione di Manna è composta da liste che rappresentano esponenti della politica di destra e di sinistra.

Grazie al coordinamento delle minoranze, il nostro gruppo ha intrattenuto forti e frequenti relazioni politiche in questi anni anche con gli altri candidati a sindaco (Principe e De Rose, Tenuta) ; abbiamo sottoscritto con loro un’infinità di documenti politici e abbiamo partecipato a tutti gli incontri della coalizione allargata del centrosinistra;

Ci stupisce pertanto tutta questa indignazione per un accordo esclusivamente civico tra Talarico e coloro i quali sono stati corteggiati, coccolati, allettati per stringere un qualsivoglia accordo a sostegno della loro causa elettorale, al punto tale da considerarci buoni e onesti solo per le proprie convenienze politiche e usare al contrario termini poco appropriati quando abbiamo sottoscritto un accordo chiaro e alla luce del sole con Talarico.

Invitiamo inoltre tutte le coalizioni a concentrarsi su proposte concrete per la città e ad evitare le beghe politiche che hanno stancato fin troppo i cittadini rendesi.



Il coordinatore politico:

Valerio Cavalieri

I consiglieri uscenti:

Mario Bartucci

Mario Bruno

Serena Russo

Annarita Pulicani

Enrico Monaco

Ed il gruppo Rende al Centro