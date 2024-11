Cori da stadio in centro storico per Marcello Manna. Piazza degli Eroi ha ospitato uno dei suoi ultimi comizi. Affiancato sul palco dall'intera giunta il sindaco uscente, in corsa per la riconferma, ha ribadito le proprie posizioni anche politiche: «Nessun accordo con le altre forze in campo al primo turno, ma un'unica alleanza con i cittadini». Non è solo una sfida per la poltrona di primo cittadino, ha affermato tra l'altro, ma «l'occasione di mandare in pensione una classe dirigente omai obsoleta». Ecco l'intervista: