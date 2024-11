La coalizione riformista cambia rotta e torna a proporre la candidatura di Sandro Principe a sindaco della città di Rende. L'indicazione è emersa nel corso di un vertice organizzato in un albergo cittadino. Alessandro De Rango avrebbe accettato di fare un passo indietro per consentire all'ex Sottosegretario ed Assessore regionale di guidare questa aggregazione al momento composta da tre simboli: Insieme per Rende, Rende Riformista e Rende Avanti. Non è escluso che la scelta di Principe di puntare a riprendersi la poltrona di primo cittadino possa calamitare altre forze civiche e politiche. Attesa per le prossime ore la comunicazione ufficiale.