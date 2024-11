VIDEO | L’esponente di Rende Cambia Rende ragiona in prospettiva: «Compattezza e capacità di confronto nei gruppi di opposizione. E lia? E’ stato accerchiato per convincerlo ad assumere un ruolo funzionale a Manna»

Massimiliano De Rose nel 2014 è stato uno degli antagonisti di Marcello Manna. E ancora una volta, in vista della amministrative di maggio, si appresta a candidarsi alla carica di sindaco alla guida di una coalizione in cui ha coagulato anche La Terza Rende, di Carlo Petrassi, il movimento Idee in circolo di Francesco Adamo e Italia del Meridione. Ecco la sua analisi sugli esiti del consiglio comunale dello scorso 27 febbraio.