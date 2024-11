Battesimo al Museo del Presente per la Federazione Riformista di Rende, il nuovo movimento politico nato dall’unione delle associazioni di matrice rifomista e socialista presenti in città: Insieme per Rende, Rende Riformista, Rende Avanti, Riprendiamoci Rende e Generazione Urbana. La prima assemblea, moderata da Erika Imbrogno, ha registrato, dopo l'introduzione dei due coordinatori Lorenzo Principe e Mauro Stellato, l'intervento di due giovani rappresentanti del nuovo movimento, in consiglio comunale: Michele Morrone e Rossana Ferrante. Tra le problematiche sul tavolo il tema dello smaltimento dei rifiuti, l'indisponibilità dello stadio Marco Lorenzon che costringe la squadra di calcio a disputare in campo neutro le gare di campionato, lo stato di salute dei conti del Comune, le questioni relative alla costruzione del nuovo ospedale. Su quest'ultimo punto in particolare, si è dibattuto sia dell'ospedale privato proposto dal gruppo Igreco nella zona di Sant'Agostino, sia dell'ospedale pubblico che potrebbe sorgere in area universitaria. Tra i diversi interventi da segnalare quelli di Francesco Midulla, Mirko Di Maria, Gianluca De Rango, Divina Falbo, Clelio Gelsomino, Mimmo Talarico, Franco D’Ambrosio ed anche di Sandro Principe. All'unanimità poi, l'assemblea ha eletto presidente Maria Pia Galasso.