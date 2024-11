Dure le parole dei giovani di Alternativa Popolare riguardo la maggioranza, che ritengono essere composta da «trasformisti… con consiglieri che sono stati eletti in un partito e hanno nell’indole il tradimento politico»

«Forza Italia si permette il lusso di criticare, quando proprio loro a Rende si sono alleati con una parte del Pd, con Pisapia e, addirittura, con Filorosso di Piperno, pur di mantenere il potere di gestione con la solita poltrona, intrighi politici che volevano usare anche alla Regione per accaparrarsi la vicepresidenza regionale e che invece sono stati scoperti e bocciati. E si permettono anche il lusso di offendere e aggredire verbalmente, consiglieri di opposizione che fanno il proprio dovere», queste le prima parole dei Giovani di Ap, riguardo quelle che loro definiscono “aggressioni verbali” provenienti dalla maggioranza di Manna.

AP continua a denunciare

«Ap non si lascerà intimidire da chi pensa che con le aggressioni verbali potrà metterle il bavaglio, andremo avanti e denunceremo tutto ciò che non ci risulta trasparente e legale. Manna deve pensare a risolvere l’emergenza acqua, il problema inquinamento Legnochimica, l’occupazione giovanile e quella sociale e non a perdere tempo… inaugurando opere che non gli appartengono e ad appropriarsi di meriti che non ha, come per lo svincolo dell’Unical, la rotatoria del Marco Lorenzon, altra opera che realizzerà l’Anas, e, addirittura, vuole prendersi il merito della ristrutturazione della chiesa di Santa Chiara, nel centro storico, quando questa è stata realizzata dalla Sovraintendenza», si continua a leggere nella nota diffusa da Alternativa Popolare.

«Manna ha cancellato ogni traccia di legalità politica»

Infine, concludono i giovani di Ap, «Se poi Manna si accontenta di aver realizzato in tre anni di mandato qualche pista ciclabile o ha ristrutturato qualche cunetta e qualche marciapiede, allora se lui si sente appagato di questo certamente i cittadini di Rende non lo sono. In ultimo, ricordiamo a Manna di non infiammare gli animi con le “barbarie politiche” del suo Laboratorio Civico che pensa solo alle offese, così come le gravi cose dette sul nostro conto…-continuano- Manna, per carità, non ci faccia parlare della sua gestione fallimentare… Inutile difendere Rausa… in quanto ha tradito la volontà popolare ed è imputato difronte al popolo di Rende che è il migliore tribunale virtuale che potrà giudicare e sentenziare queste scellerate azioni politiche. Purtroppo, ad oggi, si può solo prendere atto che Manna, insieme ad un manipolo di uomini, hanno cancellato ogni traccia di trasparenza e legalità politica, preferendo collusioni politiche, uccidendo la democrazia a Rende»



Coordinamento Giovani Alternativa Popolare Rende