Assemblea provinciale presieduta dal segretario regionale Luigi Incarnato: «C’è l’opportunità di risvegliare il mondo socialista presente in tutto il territorio affinché si trasformi per la coalizione, in un valore aggiunto»

Futuro, socialismo e buona politica il tema dell’incontro promosso a Rende dal Partito Socialista in vista del congresso nazionale di Napoli che anticiperà l’imminente apertura della campagna elettorale per le amministrative. I seguaci del garofano in Calabria non sono un gruppo isolato; nel cosentino vantano l'unico sindaco in Italia di un capoluogo di provincia, e in occasione del prossimo appuntamento con le urne, non intendono stare alla finestra.

La supremazia dei partiti sul civismo

Il centrosinistra il campo nel quale giocare la partita, il Pd l’alleato con cui si dialoga più intensamente. Il rilancio della supremazia dei partiti sul civismo uno degli obiettivi da realizzare per il contrasto alle politiche di un centrodestra definito come lontano dai bisogni dei cittadini, soprattutto delle categorie più disagiate. Con uno sguardo all’orizzonte, neppure troppo lontano, delle elezioni regionali. L’assemblea è stata presieduta dal segretario regionale Luigi Incarnato, dal segretario provinciale e sindaco di Cosenza Franz Caruso, dal segretario di Rende Francesco Tenuta. A livello locale, in vista delle amministrative, Incarnato ha sottolineato l’importanza di costruire un fronte compatto contro il centrodestra con il coinvolgimento di quelle forze «che riconoscono un unico avversario, mettendo in campo la politica e scegliendo il meglio per andare a vincere e governare in quel comune, in quella città».

Il buon rapporto con il Pd

«Questo ragionamento vale anche per la regione: dobbiamo costruire un progetto per la Calabria. Con le forze del centro sinistra il Psi coltiva ottimi rapporti – ha detto ancora Incarnato – soprattutto con il Pd. Reputo, mi passi il termine, Elly Schlein una buona condottiera; ha capito che c'è bisogno in Italia di un riformismo e di un socialismo europeo capace di dare risposte in ambito sociale al bisogno delle famiglie. Noi ci sentiamo parte integrante di un campo largo – ha concluso Incarnato – nel quale tutte le forze hanno il diritto di esprimere le proprie rappresentanze. Io ritengo che in Calabria il campo largo si possa costruire; dobbiamo portare questa esperienza alle regionali. Poi non è detto che il candidato debba essere socialista. Però pensiamo che ci sia l’opportunità di risvegliare il mondo socialista presente in tutto il territorio calabrese, affinché si trasformi per la coalizione, in un valore aggiunto».