In dirittura d'arrivo il rimpasto di giunta al comune di Rende. Da diverse settimane il sindaco Marcello Manna lavora per trovare la quadratura del cerchio ed offrire il giusto spazio alle forze politiche che ne sostengono l'azione amministrativa. In queste ore tutta l'attuale squadra di governo sta rimettendo le deleghe nelle mani del primo cittadino, così da consentirne la redistribuzione. Forza Italia manterrà l'assessorato ai lavori pubblici ma con un avvicendamento. Pia Santelli lascerà il posto ad uno degli eletti della lista di riferimento Forza Rende. In pole ci sarebbe Pino Munno.



Il suo ingresso in giunta aprirebbe le porte al primo dei non eletti Antonello Elia. Al bilancio andrà Pierpaolo Iantorno, al quale subentrerà nell'assise consiliare Rosaria Pupo, della lista Rende Bene Comune. Il Nuovo Centro Destra rivendica la presidenza del Consiglio, poltrona ambita da Mario Rausa. Per questo l'attuale presidente Anna Maria Artese potrebbe dimettersi per entrare nell'esecutivo nel quale Ncd manterrà comunque altri due assessorati. Al posto della Artese in consiglio, per la lista Laboratorio Civico, subentrerebbe Nella Fanello. In bilico la posizione di Ida Bozzo, Vincenzo Pezzi, Marina Pasqua e Francesco D'Ippolito.

