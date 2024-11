Il sindaco Manna ha attribuito alla ex presidente dell'assise comunale le deleghe lasciate dalla dimissionaria ida Bozzo

Il sindaco di Rende Marcello Manna ha delegato la consigliera comunale Anna Maria Artese ad occuparsi delle politiche sociali. il provvedimento è stato assunto per colmare il vuoto lasciato nelle scorse settimane dall'addio di Ida Bozzo. Anna Maria Artese ha ricoperto, nella prima parte della legislatura, la carica di presidente del consiglio. Poi si era dimessa per lasciare lo scranno a Mario Rausa, rappresentante di Alternativa Popolare. E' stata per lungo tempo in predicato di entrare in giunta e non è escluso che nei prossimi giorni possa effettivamente subentrare nell'esecutivo. Sempre che il sindaco sia intenzionato a compiere un nuovo rimpasto.