All’ordine del giorno: il nuovo ospedale pubblico e commercio tra crisi e migrazione degli imprenditori

Nuovo Ospedale Pubblico e Polo Sanitario privato convenzionato. Il ruolo dell’amministrazione comunale, quali proposte, opportunità e prospettive per Rende nel contesto dell’Area Urbana. Il Consiglio comunale quale luogo di discussione e confronto nel rispetto del ruolo di indirizzo che gli compete”. Commercio tra crisi e migrazione degli imprenditori. Il ruolo dell’amministrazione comunale in materia, le iniziative di contenimento adottate, le misure di sostegno previste, le prospettive. Il Consiglio comunale quale luogo di discussione e confronto nel rispetto del ruolo di indirizzo che gli compete”.

Su questi punti i Consiglieri comunali di minoranza Massimiliano De Rose, Carlo Petrassi, Alessandro De Rango, Carlo Scola, Francesco Beltrano, Antonello Elia premesso che i reiterati inviti rivolti al Sindaco Manna da parte dei gruppi di minoranza di portare alla discussione pubblica in Consiglio comunale i “grandi temi” non hanno ottenuto il riscontro che si auspicava; e che diverse sono le tematiche che si impongono all’attenzione dell’ amministrazione comunale rendese in che necessitano di un approccio tempestivo, serio, concreto, tanto alle opportunità offerte che alle problematiche connesse (Sito Nuovo Ospedale pubblico; Nuovo progetto di realizzazione del Polo sanitario privato convenzionato);considerato che non solo è doveroso un preventivo confronto in seno al consiglio comunale ma è altresì opportuno, in coerenza con il principio della “partecipazione e trasparenza delle scelte amministrative” che i cittadini siano ove possibile coinvolti nelle discussioni o comunque possano acquisire ogni informazione sulle questioni più importanti chiedono la convocazione di un Consiglio comunale straordinario per consentire una discussione pubblica che consenta il confronto e realizzi l’invocato apporto collaborativo tra tutti i gruppi consiliari, al fine di acquisire le informazioni necessarie a determinare conclusivamente gli indirizzi che il consiglio comunale affida al Sindaco ed alla Giunta sulle questioni trattare ed indicate in oggetto.

Chiedono, altresì, di ottenere, al più tardi per la Conferenza dei Capi gruppo, la disponibilità di tutta la documentazione esistente presso gli Uffici comunali afferenti alle questioni di cui all’ODG.