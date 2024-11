Lunga intervista allo storico esponente socialista: «Siamo dispiaciuti di come sia stata ridotta dall'amministrazione Manna»

Tra meno di un anno i cittadini di Rende saranno chiamati al voto per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Nell’alveo degli schieramenti politici irrompe la variabile Sandro Principe. Lo storico esponente socialista avrà un ruolo non secondario nella determinazione delle candidature e nella campagna elettorale. Fortemente critica la valutazione espressa nei confronti del sindaco Marcello Manna: «Vogliamo bene a Rende e siamo dispiaciuti del degrado in cui è stata ridotta».