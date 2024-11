La lettura dei dati conclusivi del turno di ballottaggio di Rende offre un paradosso interessante: Sandro Principe, dall'alleanza stretta con le coalizioni di Mimmo Talarico, Sergio Tursi Prato, Eleonora Cafiero e di alcune anime del gruppo di Massimiliano De Rose, in particolare Idee in Circolo e La Terza Rende, rispetto al primo turno ha incrementato il proprio consenso solo di 1.130 preferenze. Marcello Manna invece, di voti in più, ne ha conquistati oltre 2.300. Segnale che l'asse costruito dall'ex sottosegretario e consigliere regionale non ha convinto gli elettori, soprattutto quelli che al primo turno non avevano sostenuto il sindaco uscente.

Notte di grande festa

Il secondo mandato di Manna è iniziato con una grande festa. Nel complesso il sindaco ha ottenuto 9.217 voti pari al 57,13 %. Sandro Principe ne ha totalizzati invece 6.917 pari al 42,87%. Significativo il calo dell'afflunza. Il 26 maggio si era recato alle urne il 70,96% degli aventi diritto, contro il 52,40% del ballottaggio. Manna, che aveva seguito lo spoglio nella sua segreteria affacciata su Via Rossini, è stato poi portato in trionfo all'interno del Municipio. Successivamente la festa si è spostata nel centro storic. Ecco le dichiarazioni a caldo rilasciate nel corso della diretta trasmessa dal nostro network.

LEGGI ANCHE: Elezioni, a Rende riconfermato sindaco Marcello Manna

Rende al voto, Manna carica i suoi: «Basta con chi ha già fallito»

Rende al ballottaggio, la sfida finale tra Principe e Manna