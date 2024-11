Il sindaco annuncia anche un accordo con l'Asp per riunire in un unico stabile i servizi sanitari territoriali

Dopo l’approvazione in consiglio del rendiconto di bilancio 2017, l’amministrazione comunale di Rende intravede la luce in fondo al tunnel del dissesto finanziario. Il documento contabile, secondo il sindaco Marcello Manna, contiene quegli elementi di salvaguardia delle poste e di risanamento dei conti pubblici, tali da poter avviare l’iter necessario per uscire dalla condizione di predissesto.

L’aggiustamento dei conti consentirebbe di sbloccare ingenti risorse destinate alle opere pubbliche inserite nel Piano Strutturale, imprimendo una netta accelerazione dei cantieri.