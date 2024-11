L'esponente del Nuovo Centro Destra ha ottenuto 15 voti favorevoli. Si è inoltre proceduto alla surroga dei consiglieri entrati a far parte dell'esecutivo

Con 15 voti favorevoli Mario Rausa, esponente del Nuovo Centro Destra, è stato eletto presidente del consiglio comunale di Rende. Subentra alla dimissionaria Anna Maria Artese. Il sindaco Manna ha inoltre comunicato la nomina dei nuovi assessori Pino Munno, Pierpaolo Iantorno, Antonio Vilardi e Giuseppe Savino.

Si è proceduto alla surroga in consiglio comunale degli elementi entrati a far parte dell’esecutivo. Al posto di Pino Munno ha preso posto tra i banchi dell’assise civica Antonio Francesco Elia per la lista Forza Rende mentre a Pierpaolo Iantorno è subentrata Rosaria Pupo della lista Rende Bene Comune.

Salvatore Bruno