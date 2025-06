Il sindaco di Rende Sandro Principe dà l’ufficialità e conferma le indiscrezioni di donne e uomini della sua giunta. Lo accompagneranno nella nuova esperienza di sindaco, a distanza di vent’anni dall’ultima volta. Non che in questi giorni non abbia già rimesso in moto la macchina amministrativa dopo l’esperienza commissariale, del resto le ordinanze firmate in tema di pulizia, verde pubblico e decoro urbano ne sono testimonianza. Esattamente come quella sulla disinfestazione del territorio urbano che si ripeterà in tre mesi differenti e sulla sperimentazione dell’isola pedonale a via Rossini di domani sera.

A più ampio respiro, invece, il progetto di interdire ai mezzi pesanti l’accesso in città sul territorio comunale dall’A2, rinviando allo svincolo di Montalto Uffugo la porta d’accesso dedicata per il raggiungimento della zona industriale di Rende. «Sono molto soddisfatto degli assessori scelti – ha detto al nostro network – sono ciò che volevo: persone appassionate e competenti. Riflettono l’aspetto politico e rispecchiano l’impegno profuso in campagna elettorale».

Rende, nomi e deleghe della nuova giunta

Sandro Principe ha già firmato sei decreti su sette. «Manca ancora quello di Andrea Cuzzocrea perché ci tiene molto a dirigere il primo consiglio comunale di mercoledì. Subito dopo – ha precisato il sindaco – procederò alla sua nomina. Le redini dell’assise passeranno quindi a Francesco Adamo». Ecco, allora, la composizione definitiva della giunta già affidata alla segreteria comunale questa mattina. Confermate tutte le indiscrezioni pubblicate nei giorni scorsi:

Fabio Liparoti (vicesindaco): Urbanistica e Spettacolo

Federico Jorio: Bilancio, Personale e Sanità

Pierpaolo Iantorno: Attuazione del programma, Lavori pubblici e Patrimonio

Andrea ⁠Cuzzocrea: Ambiente ed Energia

Daniela ⁠Ielasi: Welfare e Sociale

Veronica ⁠Stellato: Attività produttive, Commercio, Artigianato e Agricoltura

Stefania ⁠Belvedere: Pubblica istruzione e Sport