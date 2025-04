Sigle storiche accompagneranno la campagna elettorale dell’ex sindaco, assessore regionale e sottosegretario. L’alleanza nasce dal fronte che si è battuto per il No al referendum sulla città unica

Sono sei liste a sostegno di Sandro Principe per le elezioni amministrative di Rende previste per il prossimo 25-26 maggio. Hanno deciso di sostenere l’ex parlamentare della Repubblica Italiana “Insieme per Rende”, “Rende Riformista”, “Rende Avanti”, “Innova Rende”, “Avanti Rende Libera – Psi” e “Italia del Meridione”.

Si tratta di un’alleanza eterogenea che ha catalizzato la partecipazione anche degli esponenti del cosiddetto fronte del No che ha operato sul territorio cittadino in occasione del referendum, vinto, del primo dicembre 2024.

Candidato a sindaco: Sandro Principe

Lista “Insieme per Rende”

Sergio Tursi Prato

Andrea Barbiero

Franco Beltrano

Roberto Chiappetta

Mirko Cipriano

Miriam Costanzo

Francesca Cufone

Andrea Cuzzocrea

Jessica De Benedetto

Pamela De Rose

Maria Virginia De Rose

Divina Falbo

Maria Pia Galasso

Clelio Gelsomino

Francesco (Rando) Gentile

Francesco Greco

Maria Luisa Lorenzo

Loredana Lucanto

Donatella Marano

Antonio Sconza

Salvatore Spadafora

Veronica Stellato

Alessandro Tenuta

Valdo Vercillo

Lista “Rende Riformista”

Denise Aceto

Marcello Baleno

Francesco Casciaro

Marinella Castiglione

Eleonora Cristina Chiappetta

Giovanna Chiarelli

Christian De Rose

Maurizio Dodaro

Francesco Filice

Alessandro Fortino

Alessia Fusaro

Francesco Greco

Pierpaolo Iantorno

Cesare Loizzo

Mariano Mirabelli

Raffaele Muglia

Alessandra Nigro

Emanuela Puntillo

Franco Raimondi

Laura Scarcello

Luigi Superbo

Daria Talarico

Francesco Urso

Antonio Violentano

Lista “Rende Avanti”

Maurizio Bonofiglio

Francesco Cappa

Valerio Cavaliere

Francesco Chiappetta

Katia Conforti

Antonio Curcio

Enrico Daniele

Francesco Pio De Chiara

Sofia De Rose

Angelina Dima

Gilda Falvo

Daniela Ielasi

Rocco Infusino

Massimo La Deda

Salvatore Magnelli

Tiziana Matragrano

Raffaele Occhiuto

Renato Pellegrini

Serena Puntillo

Eugenia Reda

Marcello Scarpelli

Emanuele Tufaro

Giuseppe Vizza

Denise Zicarelli

Lista “Innova Rende”

Francesco Adamo

Pamela Aloe

Maria Rosalba Bernaudo

Liliana Bruno

Paola Bruno in Minervini

Monica Campanella

Antonella Cardillo

Roberto Crocco

Fabiola Curcio

Dorothy De Cicco

Marianna Gazzaruso

Annarita Guido

Ercole Infusini

Bianca Iusi

Domenico Maimone

Francesca Merenda

Elisabetta Merenda in Reda

Francesco Miceli

Francesco Midulla

Rocco Marco Moccia

Carmen Romano

Carlo Scola

Francesco Turco

Anna Volpeintesta

Lista “Avanti Rende Libera – Psi”

Elvira Ammirata

Marino Ciliberti Anzani

Smeralda Cozzitorto

Raffaele Cucunato

Franchino “Franco” De Rango

Antonella Ferrigno

Giuseppe Guarascio

Ettore Monaco

Michele Morrone

Santo Francesco Naccarato

Nives Nisticò

Santo Olivito

Daniela Petrone

Manuel Antonio Maria Politano

Enrico Puntillo

Giovanni Reda

Valentina Ritacco

Mario Salerno

Divina Scarnato

Giancarlo Scarpelli

Francesco Tenuta

Anna Tradigo

Veronica Vitale

Domenico Ziccarelli

Lista “Italia del Meridione”