Il Ministro per il Sud Barbara Lezzi non potrà prendere parte alla manifestazione politico-elettorale organizzata a Rende per venerdì 10 maggio, dal candidato a sindaco dei Cinquestelle Domenico Miceli. Lo comunica il deputato grillino Massimo Misiti. «Il ministro ha solo rinviato la sua venuta - precisa - Del resto noi uomini disponiamo, ma poi… Anche gli impegni istituzionali, talvolta, non sono prevedibili. L’incontro organizzato a favore del nostro candidato - precisa - si terrà ugualmente alle ore 19,30, all'Hotel Europa. Ci aspettiamo che tutti i cittadini rendesi abbiano voglia di venire a sentire il nostro programma elettorale».