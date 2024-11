Con l’indicazione dei due assessori del Nuovo Centro Destra si chiude il cerchio nel rimpasto dell'esecutivo del comune

Con l’indicazione dei due assessori del Nuovo Centro Destra si chiude il cerchio nel rimpasto della giunta comunale di Rende. Il soggetto politico guidato nella città del Campagnano da Gianfranco Ponzio ha scelto Giuseppe Savino e Antonio Vilardi quali elementi rappresentativi dell’Area Popolare nell’esecutivo guidato da Marcello Manna.

Rimpasto giunta a Rende, Manna nomina due nuovi assessori

A Savino, ingegnere che vanta collaborazioni anche con l’architetto Renzo Piano, andranno le deleghe all’urbanistica. Antonio Vilardi, il cui nome è stato caldeggiato in particolare dal coordinamento giovanile di Ncd, è un economista esperto in diritto amministrativo. Ricoprirà la carica di assessore alle attività produttive. L’assegnazione delle deleghe non è stata ancora ufficializzata dal sindaco.

Nella prossima seduta dell’assise comunale si procederà anche all’elezione del presidente del consiglio, Anche questa carica andrà ad un esponente del Nuovo Centro Destra, Mario Rausa, in pole per la prestigiosa poltrona.

Salvatore Bruno