Per qualcuno a Rende si vive bene, per molti è invece una città abbandonata a stessa in attesa di essere valorizzata e riqualificata. Un parco potenzialmente fiore all'occhiello della città e invece lasciato nel degrado, strade colabrodo e dissestate, saracinesche dei negozi chiuse o in chiusura. Quelli che lanciano un disperato appello ai nostri microfoni sono proprio i commercianti di Rende che abbiamo intervistato per percepire che aria tira in vista del ballottaggio di domenica 9 giugno che vedrà sfidarsi per la fascia tricolore i due candidati a sindaco Marcello Manna e Sandro Principe.





Il servizio di Salvatore Bruno: