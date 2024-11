VIDEO-INTERVISTRA | Accelera la sua corsa in vista delle amministrative il candidato a sindaco della citta cosentina, espressione del movimento Il Coraggio di Cambiare: «Già pronte due liste, la terza è in cantiere». E punta il dito contro l'amministrazione dell'attuale primo cittadino

Due liste già pronte, la terza in cantiere, con la barra del timone puntata dritta verso l’appuntamento con le urne della primavera 2019. La sua candidatura a sindaco di Rende Sergio Tursi Prato l’ha annunciata da più di un anno e adesso che la campagna elettorale è alle porte, è giunto il momento di premere sull’acceleratore, di dare volti e concretezza al progetto politico sposato da Giuseppe Graziano e dal movimento Il Coraggio di Cambiare. Illustrato il programma elettorale in una partecipata convention alla quale sono intervenuti candidati e simpatizzanti.

«Manna ha disatteso gli impegni»

A Marcello Manna rimprovera di essersi limitato all’ordinaria amministrazione, bandendo proclami a destra e a manca puntualmente disattesi, soprattutto sulle grandi opere. E denuncia il tentativo dell’attuale sindaco di far desistere dalla candidatura alcuni attivisti del movimento, con promesse di incarichi e posti di lavoro. Il civismo è alla base dell’esperienza rendese che il Coraggio di Cambiare vuole esportare come modello anche alla campagna per le regionali.